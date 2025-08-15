В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель легковушки

ДТП произошло сегодня около пяти часов утра на 29 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. По предварительным данным региональной госавтоинспекции, 20-летний парень, будучи лишенным водительского удостоверения, управляя «ВАЗ-2107», выехал на встречку, где допустил касательное столкновение с автомобилем «Лада Калина», после чего лоб в лоб врезался в «ГАЗель».