В Башкирии в массовом ДТП погиб водитель легковушки

Сотрудники ГАИ Чишминского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.

Источник: ГАИ РБ

ДТП произошло сегодня около пяти часов утра на 29 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. По предварительным данным региональной госавтоинспекции, 20-летний парень, будучи лишенным водительского удостоверения, управляя «ВАЗ-2107», выехал на встречку, где допустил касательное столкновение с автомобилем «Лада Калина», после чего лоб в лоб врезался в «ГАЗель».

В ДТП водитель «ВАЗ» седьмой модели от полученных телесных повреждений скончался на месте. Остальных водителей доставили в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.