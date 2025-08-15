Лавров перед встречей Путина и Трампа надел кофту с надписью «СССР»

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже (Аляска). Это будет первая очная встреча лидеров двух стран с июня 2021 года, когда Путин провел переговоры с бывшим лидером США Джо Байденом в Женеве. Путин станет первым российским президентом, посетившим Аляску с момента ее продажи США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.