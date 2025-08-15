Ричмонд
Выпавший из грузовика лист железа устроил аварию на трассе в Самарской области

В Самарской области водитель и пассажир легковушки получили травмы после того, как на них упал лист железа.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области вечером 14 августа произошло ДТП, похожее на фильм ужасов «Пункт назначения». Около 18.50 легковушка Лада Гранта ехала дороге «Подъезд к Ульяновску» от трассы М-5 в Сызранском районе. Перед ними ехал грузовик МАЗ.

— По предварительной информации, с грузового автомобиля упал металлический лист, который повредил легковушку, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Лист железа попал точно в лобовое стекло легковушки. Водитель и пассажир Гранты отделались легким испугом: им оказали разовую медицинскую помощь на месте аварии. А вот автомобиль, судя по фото, пострадал сильно.

На месте аварии также работали медики и дежурный караул ПСЧ № 185.