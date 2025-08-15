ВСУ продолжает попытки атаковать российские регионы дронами

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадали два мирных жителя. По его словам, у одно из них — проникающее ранение живота, его состояние тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Пострадавших экстренно госпитализировали.