Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ продолжает попытки атаковать российские регионы дронами

Утром 15 августа дежурные подразделения российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Соответствующую информацию предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

Два дрона сбили над Белгородской областью.

Утром 15 августа дежурные подразделения российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских дрона в небе над Белгородской областью. Соответствующую информацию предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

«Пятнадцатого августа т.г. в период с 7.00 мск до 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадали два мирных жителя. По его словам, у одно из них — проникающее ранение живота, его состояние тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Пострадавших экстренно госпитализировали.