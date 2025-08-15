Белорусский истребитель совершил посадку в аэропорту Уфы

Вечером 14 августа пассажиры уфимского аэропорта стали свидетелями того, как на взлетной полосе приземлился многоцелевой истребитель Су-30, прибывший из Белоруссии.
Причины внезапного появления боевой машины остаются неизвестными. Официальные комментарии от авиационных властей пока не поступали.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, этот истребитель, производимый компанией «Яковлев», считается одним из наиболее технологичных в своем классе. Боевая машина способна преодолевать до трех тысяч километров без дополнительной заправки и выполнять сложные маневры в воздухе.
