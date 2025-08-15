Вверх колёсами: Россиянин трагически погиб при падении машины с моста

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля LADA 4×4 не справился с управлением, и транспортное средство рухнуло с моста в реку Малый Караурак. Удар оказался слишком сильным, из-за чего 43-летний пассажир скончался на месте. 46-летний водитель получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение и рваную рану левого предплечья, но, несмотря на это, смог самостоятельно покинуть поврежденный автомобиль.