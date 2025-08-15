Вверх колёсами: Россиянин трагически погиб при падении машины с моста

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля LADA 4×4 не справился с управлением, и транспортное средство рухнуло с моста в реку Малый Караурак. Удар оказался слишком сильным, из-за чего 43-летний пассажир скончался на месте. 46-летний водитель получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение и рваную рану левого предплечья, но, несмотря на это, смог самостоятельно покинуть поврежденный автомобиль.
«В результате падения пассажир 1982 года рождения погиб. Водитель 1979 года рождения получил ушибы, сотрясение, рваную рану левого предплечья. Пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно», — уточнили в ведомстве.
В условиях сложного рельефа, передвигаясь по мокрому и крутому берегу, спасатели успешно подняли тело погибшего из реки и увезли его с места инцидента.
