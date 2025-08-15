Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным ростовчанином в Подмосковье. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Во время патрулирования на 296-м километре автодороги А-108 МБК инспекторы ДПС заметили автомобиль с повреждениями и потребовали водителя остановиться для проверки документов. Мужчина проигнорировал сигнал и попытался скрыться, увеличив скорость, что привело к началу погони с привлечением подкрепления.
Полицейские неоднократно предупреждали о возможности применения огнестрельного оружия. Водитель продолжал нарушать правила и создавать угрозу другим участникам движения. Правозащитники сначала сделали предупредительные выстрелы вверх, а затем прицельные по колесам. Автомобиль остановился, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что автомобиль угнали незадолго до произошедшего. В отношении задержанного составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, а машину конфисковали.
— В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передает Telegram-канал подмосковной полиции.
До этого инвалид на костылях в Орле устроил заезд с дрифтом и «элементами ралли», протаранив несколько автомобилей во дворе. Мужчина зацепил несколько автомобилей, проехался по газону и тротуару, а затем пошел домой.