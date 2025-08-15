В Башкирии супругов осудили за махинации с медполисами

Установлено, что руководитель частной медклиники и его супруга с 2019 по 2022 годы оказывали платные медицинские услуги жителям республики. Для получения дополнительной выгоды ими были внесены заведомо ложные сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в ООО «МЦ “Семейный доктор” в рамках территориальной программы ОМС.