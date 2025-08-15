Ричмонд
В Башкирии супругов осудили за махинации с медполисами

Сотрудники УФСБ России по РБ пресекли преступления генерального директора ООО МЦ «Семейный доктор» Бирска и его супруги — врача указанной клиники.

Источник: УФСБ по РБ

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, они совершили мошенничество с целью хищения денег территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Установлено, что руководитель частной медклиники и его супруга с 2019 по 2022 годы оказывали платные медицинские услуги жителям республики. Для получения дополнительной выгоды ими были внесены заведомо ложные сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в ООО «МЦ “Семейный доктор” в рамках территориальной программы ОМС.

На основании незаконных реестров и счетов на оплату медуслуг по ОМС в отношении 156 пациентов клиники необоснованно начислили и выплатили 448385,03 рублей, которые под видом зарплаты получили подсудимые.

Суд вынес обвинительный приговор, апелляционным определением Верховного суда РБ вышеуказанный приговор усилили. Супругам назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год каждому. Приговор уже вступил в законную силу.