Европа в огне: из-за сильной жары лесные пожары унесли новые жизни

Лесные пожары, бушующие по всей Испании, унесли жизнь третьего человека, в то время как на обширных территориях Европы сохраняется сильная жара, что вынуждает правительства, охваченные паникой, обратиться за поддержкой к своим соседям.
Европейская комиссия заявила, что направляет самолеты с водяными бомбами в Испанию, которые борется со смертоносными пожарами, а страны на Балканах также получают поддержку в тушении пожаров.
Пожарный-доброволец погиб после тушения пожара в Кастилии и Леоне, сообщили власти в четверг после того, как во вторник в том же регионе погиб его коллега-доброволец. В понедельник на окраине Мадрида погиб мужчина, который пытался спасти лошадей из горящей конюшни.
«Смерть вновь настигла нас в связи с гибелью второго добровольца, который погиб в Леоне», — заявил в четверг премьер-министр Испании Педро Санчес. Он поблагодарил героев, защищавших людей от пожаров, и сказал, что «угроза остается крайне высокой».
В Патрах, третьем по величине городе Греции, пожарные потушили лесной пожар, охвативший окраины порта и вынудивший эвакуировать детскую больницу и дом престарелых, пишет The Guardian. Местные СМИ сообщили, что среди арестованных в связи с этим был 19-летний мужчина, который якобы признался в поджоге.
Представитель греческой пожарной службы Василиос Ватракояннис заявил, что общая ситуация улучшилась на всех фронтах после продолжавшегося всю ночь сражения, но в большинстве районов страны по-прежнему прогнозируется очень высокий риск возникновения пожаров.
«Ожидается, что сегодняшний день будет очень трудным», — сказал он.
Испания заявила, что направила 1000 военнослужащих и 50 воздушных сил для борьбы с пожарами, став пятой страной за неделю, которая задействовала механизм гражданской защиты ЕС для борьбы с пожарами. Европейская комиссия объявила, что два самолета, дислоцированные во Франции, как ожидается, будут переброшены в Испанию в четверг.
Ожидается, что Греция получит два шведских вертолета, дислоцированных в Болгарии, в рамках механизма, который она активировала во вторник, в то время как Болгария, Албания и Черногория, где солдат погиб при тушении пожара недалеко от столицы, также получили поддержку от пожарных из нескольких стран ЕС.
Механизм гражданской защиты ЕС, который координирует меры реагирования во время войн и других кризисных ситуаций, был задействован 16 раз в течение текущего пожароопасного сезона. Количество активаций в 2025 году уже соответствует показателю за весь пожароопасный сезон 2024 года, сообщила комиссия.
По официальным данным, в этом году в Европе от лесных пожаров пострадало более 500 000 гектаров, что на 134% больше, чем в среднем за последние два десятилетия. На прошлой неделе во Франции произошел крупнейший лесной пожар с 1949 года.
По данным испанской ежедневной газеты El País, двое погибших испанских пожарных использовали кусторезы, чтобы замедлить распространение пожара, когда во вторник днем их охватило пламя. Пожар может стать одним из крупнейших в истории страны.
По сообщению газеты, сильный и переменный ветер распространил пламя, в результате чего двое мужчин оказались в ловушке. Один мужчина скончался в течение нескольких часов, а другой, получивший 85% ожогов, скончался после суток пребывания в больнице.
Шесть человек остаются в больницах региона с ожогами и серьезными травмами, сообщают местные СМИ.
Смертоносные пожары, отмечает The Guardian, начались из-за того, что Южная Европа страдает от сильной жары, которая побила температурные рекорды по всему континенту, усугубляясь загрязнением окружающей среды ископаемым топливом, которое задерживает солнечный свет и нагревает планету, а также высушивает растительность.
«Очевидно, что изменение климата усугубляет масштабы пожаров», — сказал Эдуардо Рохас Бриалес, исследователь лесного хозяйства в Политехническом университете Валенсии и бывший заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Он призвал к принятию дополнительных мер, таких как обеспечение того, чтобы содержание отмершего растительного материала было приемлемым, создание пробелов в растительности, например путем обращения вспять тенденции к заброшенности сельских районов и использования предписанного сжигания: «Нет другой альтернативы, кроме как создавать ландшафты, которые действительно устойчивы к пожарам».
В опубликованном в четверг отчете XDI, группы по анализу климатических рисков, говорится, что климатический кризис удвоил риск повреждения инфраструктуры от лесных пожаров во Франции, Италии, Греции, Румынии и Болгарии с 1990 года. В нем прогнозируется, что в будущем риск еще больше возрастет.
«Мы все спрашиваем себя, насколько хуже все может стать? — комментирует Карл Мэллон, глава отдела науки и технологий XDI. — Согласно нашему последнему анализу, намного».