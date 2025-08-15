Министр спорта высказался об убийстве мужчины подростками в Нижнем Новгороде

Напомним, жестокое преступление произошло в августе. Когда мужчина вечером возвращался домой, к нему подошли двое несовершеннолетних 13 и 15 лет. Они потребовали у прохожего сигареты и телефон, однако тот отказал. Тогда подростки напали на мужчину и забили до смерти. Погибший получил повреждения лица и головы, которые оказались несовместимы с жизнью. По предварительным данным, один из нападавших занимался в секции самбо.