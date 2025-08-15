Министр спорта высказался об убийстве мужчины подростками в Нижнем Новгороде

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал убийство подростками прохожего в Автозаводском районе. Об этом он сообщил в своем телеграм канале.
Напомним, жестокое преступление произошло в августе. Когда мужчина вечером возвращался домой, к нему подошли двое несовершеннолетних 13 и 15 лет. Они потребовали у прохожего сигареты и телефон, однако тот отказал. Тогда подростки напали на мужчину и забили до смерти. Погибший получил повреждения лица и головы, которые оказались несовместимы с жизнью. По предварительным данным, один из нападавших занимался в секции самбо.
Дмитрий Кабайло написал, что в связи с произошедшим важно усилить контроль за деятельностью частных спортивных секций, чтобы понимать, чем там обучают детей.
— К сожалению, у министерства спорта недостаточно инструментов для полноценного контроля за их деятельностью. Мы активно выстраиваем диалог с клубами, но этого недостаточно: деятельность многих остается непрозрачной, и мы ограничены в возможностях, — пояснил министр спорта.
Кабайло отметил, что детям нужно прививать правильное восприятие спорта и чувство ответственности. Для предотвращения подобных ситуаций министр предложил расширить полномочия минспорта, чтобы оно могло осуществлять надзор за частными спортивными секциями.
— Этот трагический случай — еще одно напоминание: спорт должен воспитывать не только сильных, но и ответственных граждан. Мы будем продолжать работу в этом направлении, используя все ресурсы и добиваясь расширения полномочий, — заключил министр спорта.