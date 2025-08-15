Саммит Путина и Трампа получил неожиданное начало

«США после распада Советского Союза наплевали на все договоренности о разделе сфер влияния и активно заходили на территорию постсоветского пространства, в бывшие советские республики. Это создавало угрозу для безопасности России. Самый яркий пример — Украина, конечный продукт американского влияния. Если американцы будут влиять во всех остальных странах, рано или поздно будут новые Украины с разной степенью интенсивности и динамики. Поэтому Путин и Трамп будут договариваться в том числе о том, чтобы американцы перестали лезть на постсоветское пространство. Россия должна сохранить там влияние не из имперских амбиций и желания подчинить кого-то, а в целях безопасности», — считает Ярошенко.