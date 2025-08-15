Ричмонд
Москалькова: Киев бьет по безоружным людям, публично нарушая гуманитарное право

Киев наносит удары по мирному населению в преддверии саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, публично нарушая гуманитарное право. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова заявила, что Киев публично нарушает гуманитарное право перед саммитом.

«В извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты — ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Омбудсмен подчеркнула, что сегодня особенно важно проявлять сдержанность и не усугублять ситуацию на фоне предстоящей встречи мировых лидеров на Аляске, где будет обсуждаться будущее урегулирование украинского конфликта, однако у Киева «своя картина мира».

Москалькова также отметила, что атака беспилотника в Курске привела к жертвам среди мирных жителей: один человек погиб, еще несколько получили ранения. Она выразила соболезнования пострадавшим и их близким, подчеркнув, что подобные инциденты стали почти ежедневными и свидетельствуют о продолжающихся преступлениях киевского режима против мирных людей.

Из-за атаки ВСУ на Курскую область утром 15 августа был поврежден многоквартирный жилой дом — 10 человек, в том числе один ребенок, пострадали, одна женщина погибла. Несколько этажей после удара охватил пожар, однако спасатели нейтрализовали угрозу. Власти пообещали поддержку пострадавшим и семье погибшей.

