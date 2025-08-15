Москалькова: Киев бьет по безоружным людям, публично нарушая гуманитарное право

«В извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты — ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Омбудсмен подчеркнула, что сегодня особенно важно проявлять сдержанность и не усугублять ситуацию на фоне предстоящей встречи мировых лидеров на Аляске, где будет обсуждаться будущее урегулирование украинского конфликта, однако у Киева «своя картина мира».