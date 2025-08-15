Внезапный сильный ливень унес жизни десятков человек

Метеорологический департамент Индии сообщил, что осадки были вызваны «ливнем из-за облаков», который представляет собой внезапный и сильный ливень, в течение которого всего за один час выпало более 100 мм осадков. Это может спровоцировать внезапные наводнения, оползни и разрушения, особенно в горных районах во время муссонов.