Внезапный сильный ливень унес жизни десятков человек

Внезапный ливень унес десятки жизней в Кашмире, находящемся под управлением Индии, и вызвал лихорадочные спасательные работы. Это второе за последнее время стихийное бедствие, подчеркнувшее уязвимость жителей Гималаев к последствиям экстремальных погодных условий.
По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 числятся пропавшими без вести в городе Чашоти, популярном месте паломничества индуистских туристов, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Внезапные наводнения, вызванные дождем, превратили дороги в бурлящие реки, в то время как ливень разрушил целые здания и смел автомобили, что было показано на драматическом видео, опубликованном в социальных сетях.
На одном из видеороликов было видно, как стена воды, грязи и мусора скатывается по склону горы, рассказывает CNN.
Спасательные операции продолжаются, армия и полиция работают над поиском пропавших без вести.
«Новости мрачные и точные», — написал главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла в своем посте в социальных сетях. «Для управления спасательными операциями мобилизуются все возможные ресурсы как внутри региона, так и за его пределами».
Некоторые из спасенных были доставлены в больницы.
Метеорологический департамент Индии сообщил, что осадки были вызваны «ливнем из-за облаков», который представляет собой внезапный и сильный ливень, в течение которого всего за один час выпало более 100 мм осадков. Это может спровоцировать внезапные наводнения, оползни и разрушения, особенно в горных районах во время муссонов.
Ранее в этом месяце очередной поток воды обрушился на горную деревню в Гималаях на севере индийского штата Уттаракханд, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, напоминает CNN.
Главный министр Абдулла рассказал, что он отменил некоторые мероприятия, которые были запланированы на празднование годовщины независимости Индии от Великобритании в пятницу.
Наводнения, произошедшие в четверг, смыли общественную кухню и пост охраны на пит-стопе вдоль паломнического маршрута, сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника, который отказался назвать свое имя, поскольку не был уполномочен выступать перед СМИ.
«Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло волной», — сказал чиновник.
Мачаил-ятра — популярное место паломничества к высокогорному гималайскому святилищу Мачаил-Мата, одному из проявлений богини Дурги, и паломники отправляются к храму из Часоти, где заканчивается дорога для автотранспорта, отмечает CNN.
Катастрофа произошла в 11:30 утра по местному времени, сообщил информационному агентству ANI Рамеш Кумар, окружной комиссар округа Киштвар, добавив, что на место происшествия прибыли представители местной полиции и службы реагирования на стихийные бедствия.
«Также были задействованы подразделения армии и военно-воздушных сил. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал Кумар.