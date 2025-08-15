В Алтайском крае подросток облил друга бензином и поджег

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после того, как 13-летний подросток облил бензином и поджег своего 11-летнего товарища. Согласно сообщению СУСК РФ по региону, подростки находились в домовладении, где обнаружили канистру с бензином. Один из них, вдохнув пары бензина, вылил часть жидкости на другого и поджег. Пострадавший ребенок был доставлен в медучреждение с ожогами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В МВД региона сообщили, что подросток поставлен на профилактический учет, его мать привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд о помещении подростка в специализированный центр временного содержания несовершеннолетних.
Прокуратура Алтайского края также начала проверку обстоятельств происшествия.
