В Алтайском крае подросток облил друга бензином и поджег

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после того, как 13-летний подросток облил бензином и поджег своего 11-летнего товарища. Согласно сообщению СУСК РФ по региону, подростки находились в домовладении, где обнаружили канистру с бензином. Один из них, вдохнув пары бензина, вылил часть жидкости на другого и поджег. Пострадавший ребенок был доставлен в медучреждение с ожогами.