Минчанин отдал мошенникам более $18 тыс., выбросив курьеру деньги из окна

Как рассказали в ведомстве, 77-летнему жителю Заводского района позвонили якобы от мобильного оператора. Под предлогом перезаключения договора на оказание услуг мужчина назвал собеседнику свои данные. После пенсионеру позвонил якобы правоохранитель, который убедил мужчину, что преступники пытаются снять с его счета деньги, в связи с чем будет возбуждено уголовное дело, а в доме пройдет обыск. Чтобы у него не изъяли все накопления, минчанину посоветовали их задекларировать через курьера Национального банка.