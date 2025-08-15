Российские военные разнесли взвод «Азова»*

В Минобороны отметили, что потери противника были замечены еще до ввода пехоты, в том числе с использованием российских беспилотников. В ведомстве напомнили, что с 2023 года командование бригады «Азов» вошло в состав 12-й бригады НГУ. Боевиков этой группировки в России обвиняют в жестоком обращении с пленными и мирным населением, а также в приверженности нацистской идеологии.