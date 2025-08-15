ВС РФ ликвидировали взвод батальона «Азов»*
Российские военные из группировки «Южная» с помощью беспилотников и артиллерии ликвидировали взвод боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*, а также уничтожили пункт управления дронами на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Клебан-Бык (ДНР) операторы БПЛА Южной группировки войск выявили пункт управления беспилотниками и два блиндажа с личным составом 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Пункт управления был поражен огнём 152-мм гаубицы «Мста-Б». Блиндажи, в которых находились расчёты FPV-дронов, также были уничтожены.
В Минобороны отметили, что потери противника были замечены еще до ввода пехоты, в том числе с использованием российских беспилотников. В ведомстве напомнили, что с 2023 года командование бригады «Азов» вошло в состав 12-й бригады НГУ. Боевиков этой группировки в России обвиняют в жестоком обращении с пленными и мирным населением, а также в приверженности нацистской идеологии.
*Националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.