Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные разнесли взвод «Азова»*

Российские военные из группировки «Южная» с помощью беспилотников и артиллерии ликвидировали взвод боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*, а также уничтожили пункт управления дронами на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ликвидировали взвод батальона «Азов»*

Российские военные из группировки «Южная» с помощью беспилотников и артиллерии ликвидировали взвод боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*, а также уничтожили пункт управления дронами на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Клебан-Бык (ДНР) операторы БПЛА Южной группировки войск выявили пункт управления беспилотниками и два блиндажа с личным составом 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Пункт управления был поражен огнём 152-мм гаубицы «Мста-Б». Блиндажи, в которых находились расчёты FPV-дронов, также были уничтожены.

В Минобороны отметили, что потери противника были замечены еще до ввода пехоты, в том числе с использованием российских беспилотников. В ведомстве напомнили, что с 2023 года командование бригады «Азов» вошло в состав 12-й бригады НГУ. Боевиков этой группировки в России обвиняют в жестоком обращении с пленными и мирным населением, а также в приверженности нацистской идеологии.

*Националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше