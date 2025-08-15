Politico: Трамп собрался получить Нобелевскую премию мира

Как отмечает издание, после избрания Трампа в 2024 году его подход к внешней политике изменился. Если ранее он сосредотачивался на внутренних вопросах, то после получения доступа к разведывательной информации президент стал уделять больше внимания международным проблемам. Однако это продолжает увязываться с продвигаемой им концепцией «Америка прежде всего», поскольку решение мировых проблем связано с экономическим развитием Штатов. По словам другого представителя Белого дома, решение о смене курса с внутренней на внешнюю политику связано с пониманием реальной ситуации в мире, которую Трамп получил благодаря брифингам в Западном крыле.