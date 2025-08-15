Ричмонд
Politico: Трамп собрался получить Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп активно использует свою роль для урегулирования международных конфликтов, стремясь стать главным миротворцем и получить за это Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей Белого дома.

Трамп стремится к званию главного миротворца.

«Ему нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран», — заявил один из чиновников Белого дома в беседе с Politico. Отмечается, что президент проявляет особый интерес к урегулированию конфликтов, поскольку рассчитывает получить международное признание, в том числе Нобелевскую премию мира.

Politico также сообщает, что многие мировые лидеры стремятся использовать это стремление Трампа к миротворчеству в своих интересах. По данным издания, по меньшей мере шесть глав государств, участвовавших в недавних соглашениях с США, официально поддержали или выдвинули кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Как отмечает издание, после избрания Трампа в 2024 году его подход к внешней политике изменился. Если ранее он сосредотачивался на внутренних вопросах, то после получения доступа к разведывательной информации президент стал уделять больше внимания международным проблемам. Однако это продолжает увязываться с продвигаемой им концепцией «Америка прежде всего», поскольку решение мировых проблем связано с экономическим развитием Штатов. По словам другого представителя Белого дома, решение о смене курса с внутренней на внешнюю политику связано с пониманием реальной ситуации в мире, которую Трамп получил благодаря брифингам в Западном крыле.

