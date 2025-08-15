Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших от удара дрона ВСУ по многоэтажке в Курске увеличилось до 12

Количество пострадавших от удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в Курске увеличилось до 12. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Количество пострадавших от удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в Курске увеличилось до 12. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

— На данный момент у нас 12 пострадавших: трое лечатся амбулаторно, девять находятся в областной больнице, — цитирует Хинштейна ТАСС.

За ночь 15 августа силы ПВО Министерства обороны перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами.

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Хинштейн сообщил, что среди пострадавших также оказался ребенок 2010 года рождения.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше