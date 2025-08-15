Число пострадавших от удара дрона ВСУ по многоэтажке в Курске увеличилось до 12

Количество пострадавших от удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в Курске увеличилось до 12. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
— На данный момент у нас 12 пострадавших: трое лечатся амбулаторно, девять находятся в областной больнице, — цитирует Хинштейна ТАСС.
За ночь 15 августа силы ПВО Министерства обороны перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами.
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Хинштейн сообщил, что среди пострадавших также оказался ребенок 2010 года рождения.