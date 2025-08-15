Число пострадавших от удара дрона ВСУ по многоэтажке в Курске увеличилось до 12

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Хинштейн сообщил, что среди пострадавших также оказался ребенок 2010 года рождения.