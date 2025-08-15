Лифт с ребенком сорвался с девятого этажа в Астане

В Сети появилась информация, что в одном из столичных ЖК с высоты девятого этажа сорвался лифт. Пишут, что в момент происшествия в нем находился ребенок, который повредил копчик.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление общественного здравоохранения Астаны, где сообщили, что было самообращение в многопрофильную детскую больницу № 2.
«Был проведен осмотр всеми профильными специалистами на уровне приемного приема. Ввиду отсутствия серьезных травм госпитализация не потребовалась. Ребенок направлен на амбулаторное лечение по месту жительства», — отметили в горздраве.
В Департаменте полиции Астаны также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение», — пояснили в ДП.
В полиции напомнили жителям, нельзя перегружать кабину. А управляющие компании и обслуживающие организации призвали обеспечить надлежащее техническое состояние лифтов: проводить регулярные проверки, своевременное техническое обслуживание и ремонт, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.