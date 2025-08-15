Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лифт с ребенком сорвался с девятого этажа в Астане

В Астане лифт с ребенком внутри сорвался с высоты девятого этажа. К счастью, серьезных травм удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.

В Сети появилась информация, что в одном из столичных ЖК с высоты девятого этажа сорвался лифт. Пишут, что в момент происшествия в нем находился ребенок, который повредил копчик.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление общественного здравоохранения Астаны, где сообщили, что было самообращение в многопрофильную детскую больницу № 2.

«Был проведен осмотр всеми профильными специалистами на уровне приемного приема. Ввиду отсутствия серьезных травм госпитализация не потребовалась. Ребенок направлен на амбулаторное лечение по месту жительства», — отметили в горздраве.

В Департаменте полиции Астаны также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение», — пояснили в ДП.

В полиции напомнили жителям, нельзя перегружать кабину. А управляющие компании и обслуживающие организации призвали обеспечить надлежащее техническое состояние лифтов: проводить регулярные проверки, своевременное техническое обслуживание и ремонт, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.