Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Волгоградской области.
«Он признал вину полностью в ходе допроса», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.
В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.
Возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».