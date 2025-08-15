Ричмонд
Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину на допросе.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости. Житель Камышина признал вину в убийстве федерального судьи, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Волгоградской области.

«Он признал вину полностью в ходе допроса», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.

В четверг вечером у здания Камышинского городского суда нашли тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.

Возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».