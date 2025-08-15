Bloomberg: встреча Трампа и Путина стала испытанием для Секретной службы США

США усилили меры безопасности, опасаясь возможных провокаций и киберугроз.
Организация встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стала настоящим испытанием для американской Секретной службы из-за высокого уровня угроз и символизма места встречи. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет Bloomberg, проведение переговоров в штате, который когда-то принадлежал России, стало неожиданным дипломатическим ходом, подчеркивающим сложную динамику отношений между двумя лидерами. В 2025 году главной темой переговоров на Аляске станет обсуждение путей прекращения конфликта в Украине. По мнению экспертов, выбор места встречи отражает попытку Путина апеллировать к деловому подходу Трампа и склонить его к выгодной для России сделке. При этом США усилили меры безопасности, опасаясь возможных провокаций и киберугроз. Организация встречи на Аляске стала сложной задачей для Секретной службы. Учитывались не только традиционные протоколы безопасности, но и повышенный интерес со стороны спецслужб других стран, а также активность протестных групп.
Отношения между Трампом и Путиным на протяжении последних лет неоднократно менялись. В начале своего президентства Трамп открыто восхищался российским лидером, называя его «гением» и отмечая его решительность. Однако с возвращением Трампа в Белый дом и на фоне продолжающегося конфликта в Украине, риторика американского президента стала более сдержанной, а его отношение к затяжной тактике Путина — раздраженным.
История личных встреч Трампа и Путина началась в 2017 году на саммите G20 в Гамбурге. Тогда ключевым вопросом стало российское вмешательство в выборы в США. В последующие годы лидеры встречались на различных международных площадках — во Вьетнаме, Финляндии, Франции, Аргентине и Японии. Каждая из этих встреч сопровождалась как дипломатическими успехами, так и скандалами, связанными с подозрениями в кулуарных переговорах и неоднозначными заявлениями.
Особое место в истории занимает саммит в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп публично выразил большее доверие Путину, чем собственным спецслужбам. Это заявление вызвало резкую критику в США и стало одним из самых обсуждаемых моментов их отношений. Москва, напротив, расценила встречу как шаг к позитивным изменениям, несмотря на продолжающееся противостояние по вопросу Украины.