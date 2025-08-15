Bloomberg: встреча Трампа и Путина стала испытанием для Секретной службы США

Как пишет Bloomberg, проведение переговоров в штате, который когда-то принадлежал России, стало неожиданным дипломатическим ходом, подчеркивающим сложную динамику отношений между двумя лидерами. В 2025 году главной темой переговоров на Аляске станет обсуждение путей прекращения конфликта в Украине. По мнению экспертов, выбор места встречи отражает попытку Путина апеллировать к деловому подходу Трампа и склонить его к выгодной для России сделке. При этом США усилили меры безопасности, опасаясь возможных провокаций и киберугроз. Организация встречи на Аляске стала сложной задачей для Секретной службы. Учитывались не только традиционные протоколы безопасности, но и повышенный интерес со стороны спецслужб других стран, а также активность протестных групп.