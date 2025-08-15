Паводковая ситуация в Красноярском крае: более 130 домов остаются затопленными

На 15 августа в Красноярском крае сохраняется сложная паводковая обстановка в двух муниципальных образованиях.
По данным регионального МЧС, спасательные подразделения продолжают работы по ликвидации последствий подтоплений.
Текущая обстановка:
Березовский район: затоплены 66 приусадебных участков. Для откачки воды задействованы 2 мотопомпы.
ЗАТО Железногорск: подтопления затронули 7 жилых домов, 137 дачных строений и 159 приусадебных участков.
Емельяновский район: вода полностью сошла, все участки и дороги освобождены от паводковых вод.
Спасатели круглосуточно ведут мониторинг ситуации, проводят откачку воды и информируют население о текущей обстановке. В зоне подтоплений работают оперативные группы МЧС, которые оценивают масштабы ущерба и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
В региональном главке МЧС подчеркивают, что все необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка задействованы. Особое внимание уделяется защите социально значимых объектов и инфраструктуры.
Напомним, что пик паводка пришелся на начало недели, когда количество подтопленных домов было значительно выше. По мере стабилизации гидрологической обстановки вода продолжает постепенно сходить на большинстве территорий.