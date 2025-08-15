Машину отбросило на 25 метров: как произошла авария, в которой погиб Виктор Цой

Еще одна версия — самоубийство. Но эта теория кажется не очень логичной — в то время «Кино» была на пике популярности, музыканты участвовали в различных кинопроектах, а в личной жизни самого Цоя тоже все складывалось довольно хорошо. Певец растил маленького сына и работал над новым музыкальным альбомом.