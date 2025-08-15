Ричмонд
Новый авиаперевозчик свяжет Уфу с египетскими курортами

Египетский перевозчик начнет выполнять рейсы из Уфы в Шарм-Эль-Шейх.

Источник: Комсомольская правда

С конца августа уфимские туристы получат дополнительную возможность добраться до Шарм-эль-Шейха. Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines запускает регулярные рейсы по этому направлению.

Воздушные суда Boeing-737−800, рассчитанные на 189 пассажиров, будут выполнять перелеты из международного аэропорта столицы Башкирии. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, у пассажиров уже есть возможность выбирать среди нескольких перевозчиков на этом маршруте, включая AlMasria Airlines, Air Cairo и российскую авиакомпанию «Россия».

Отмечается, что новые рейсы стартуют 31 августа.

