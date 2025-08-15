Новый авиаперевозчик свяжет Уфу с египетскими курортами

Воздушные суда Boeing-737−800, рассчитанные на 189 пассажиров, будут выполнять перелеты из международного аэропорта столицы Башкирии. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, у пассажиров уже есть возможность выбирать среди нескольких перевозчиков на этом маршруте, включая AlMasria Airlines, Air Cairo и российскую авиакомпанию «Россия».