Новый авиаперевозчик свяжет Уфу с египетскими курортами

С конца августа уфимские туристы получат дополнительную возможность добраться до Шарм-эль-Шейха. Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines запускает регулярные рейсы по этому направлению.
Воздушные суда Boeing-737−800, рассчитанные на 189 пассажиров, будут выполнять перелеты из международного аэропорта столицы Башкирии. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, у пассажиров уже есть возможность выбирать среди нескольких перевозчиков на этом маршруте, включая AlMasria Airlines, Air Cairo и российскую авиакомпанию «Россия».
Отмечается, что новые рейсы стартуют 31 августа.
