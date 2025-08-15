Ричмонд
Аферисты создали канал от имени экс-министра здравоохранения Иркутской области

После перехода по ссылке мошенники получают доступ к данным смартфона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова предупредила о новом мошенничестве в мессенджере. Неизвестные создали фейковый канал, якобы принадлежащий экс-министру здравоохранения Алексею Шелехову, где предлагают проголосовать за него как за лучшего онколога.

Сибиряков просят не переходить по подозрительным ссылкам. Фото: соцсети депутата ЗС Иркутской области Натальи Дикусаровой.

— Важно: при переходе по ссылке для голосования преступники получают доступ к данным смартфона. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подобные сообщения, — пишет в сети Наталья Дикусарова.

Днем ранее об этой же схеме обмана сообщил мэр Саянска Александр Ермаков. Жителей региона призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области организатору азартных игр предъявили обвинение.