Аферисты создали канал от имени экс-министра здравоохранения Иркутской области

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова предупредила о новом мошенничестве в мессенджере. Неизвестные создали фейковый канал, якобы принадлежащий экс-министру здравоохранения Алексею Шелехову, где предлагают проголосовать за него как за лучшего онколога.
Сибиряков просят не переходить по подозрительным ссылкам. Фото: соцсети депутата ЗС Иркутской области Натальи Дикусаровой.
— Важно: при переходе по ссылке для голосования преступники получают доступ к данным смартфона. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подобные сообщения, — пишет в сети Наталья Дикусарова.
Днем ранее об этой же схеме обмана сообщил мэр Саянска Александр Ермаков. Жителей региона призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
