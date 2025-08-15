Бывший охранник женской тюрьмы приговорен за сексуальное насилие

Бывший сотрудник исправительного учреждения в Калифорнии, осужденный за десятки случаев сексуального насилия в женской тюрьме, в четверг был приговорен к 224 годам тюремного заключения. 57-летний Грегори Родригес работал охранником в Центральной женской тюрьме Калифорнии (CCWF), крупнейшей женской тюрьме штата, и в январе был признан виновным по более чем 60 пунктам обвинения в жестоком обращении с девятью женщинами, находившимися под его стражей, включая изнасилование и нанесение побоев.
Дело Родригеса стало громким скандалом для штата, обнажив давний кризис сексуальных домогательств и жестокого обращения за решеткой, пишет The Guardian. Было установлено, что охранник в течение почти десяти лет преследовал женщин, находящихся в заключении, прежде чем уйти в отставку в 2022 году, находясь под следствием.
Расследование The Guardian, опубликованное в 2023 году, показало, что тюрьма получила сообщение о жестоком обращении Родригеса в 2014 году, но не уволила его, а вместо этого наказала жертву. Пострадавшая рассказала, что ее отправили в одиночную камеру, пока власти расследовали заявления о жестоком обращении с ней.
Тюремные служащие редко привлекаются к уголовной ответственности и осуждаются за сексуальные домогательства при исполнении служебных обязанностей, несмотря на данные, свидетельствующие о том, что жестокое обращение со стороны охранников является системной проблемой в Калифорнии и по всей территории США. Записи о неправомерных действиях, обнародованные Калифорнийским департаментом исправительных учреждений и реабилитации (CDCR), показали, что с 2014 по 2023 год сотни женщин, находящихся в заключении, подали жалобы на сексуальное насилие со стороны персонала, но за этот период только четыре сотрудника были уволены за сексуальные домогательства.
Согласно судебным искам тюремных следователей и потерпевших, Родригес, проработавший в CDCR 27 лет, изолировал жертв в помещениях без камер и принуждал их к сексу, предлагая взамен жевательную резинку или табак, и угрожая «сильно усложнить условия содержания в тюрьме», если они не подчинятся.
Большинство изнасилований, в совершении которых его обвиняет прокуратура, произошло в 2021 и 2022 годах в зоне проведения слушаний совета по условно-досрочному освобождению, где заключенные проводят конфиденциальные встречи с адвокатами и выступают перед комиссарами с ходатайствами о своей свободе.
Одна женщина, страдающая расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, рассказала, что Родригес принудил ее к сексу, предложив купить ей лекарство от зависимости, но вместо того он дал ей героин, что привело к передозировке.
Оглашая приговор, судья Кэтрин Ригби рассказала, как Родригес заманивал своих жертв и пытался скрыть свои нападения, заявив, что оставшиеся в живых будут страдать от «последствий всю жизнь». Она сказала: «Эти жертвы были поставлены в непостижимое и невыносимое положение, и они не могли уйти, поскольку находились в заключении».
Родригес не признал себя виновным, и его адвокат пытался поставить под сомнение показания потерпевших на суде. Тюремщик был признан виновным по большинству из более чем 90 обвинений, выдвинутых прокурорами от имени 13 женщин, хотя по некоторым пунктам присяжные были отстранены от должности или признали его невиновным. Адвокаты Родригеса просили приговорить его к 56 годам заключения, и Родригес сказал судье, что его дочь больна и нуждается в поддержке. Его семья также дала показания в его пользу.
После вынесения приговора его адвокат Роджер Уилсон заявил, что «присяжные явно поверили одним заключенным и не поверили другим».
Некоторые жертвы тюремщика давали показания в суде в прошлом месяце в присутствии Родригеса, в том числе Никки, которая в 2023 году из-за решетки дала интервью The Guardian и с тех пор была освобождена. В ходе судебного разбирательства к ней обращались по имени.
«Более десяти лет я жила после того, что ты со мной сделал, — сказала она в суде, согласно копии ее заявления, которым она поделилась с The Guardian. — Я была заключенной женщиной — уязвимой, одинокой, лишенной достоинства, человечности и силы… Ты воспользовался этим моментом, чтобы насытиться мной. Ты охотился на меня… То, что ты делал, было хищничеством, манипуляцией и злом. Ты надругался надо мной, прикрываясь властью. Ты изнасиловал меня, когда у меня не было ни свободы действий, ни прав, к которым я могла обратиться, ни того, кому я могла рассказать, не опасаясь возмездия. Ты не просто причинил мне боль, ты разрушил что-то священное внутри меня. Я все еще пытаюсь выползти из ямы, в которую ты меня загнал».
В интервью, данном на этой неделе перед вынесением приговора, Никки сказала, что не будет молчать: «Я делаю это ради женщин, которые все еще находятся в тюрьме, которые слишком напуганы, чтобы говорить открыто, потому что когда-то я тоже была такой».
Она сказала, что тюрьма «управляется хулиганами, защищающими себя сами», и что, находясь в заключении, она столкнулась с преследованиями и запугиванием после того, как стало известно о жестоком обращении Родригеса: «Это был их способ замалчивания и нормализации травмы, которую они увековечивают … Дело никогда не было в одном испорченном яблоке. Учреждение помогало Родригесу, которому годами сходило с рук изнасилование, и еще больше насильников скрываются на виду. Сколько еще женщин должно быть сломлено, прежде чем мы назовем это тем, чем оно является на самом деле: несправедливостью?».
В четверг, перед оглашением приговора, одна заключенная жертва плакала, когда давала показания Zoom из тюрьмы, осуждая Родригеса. Обращаясь к его семье, она сказала: «Он не думал о своей дочери, когда насиловал меня. Его не волновало, что я чья-то дочь… Я призываю женщин высказаться, потому что таких мужчин, как ты, все еще слишком много».
В заявлении другой выжившей, зачитанном адвокатом жертвы, говорилось, что после того, как Родригес изнасиловал ее, она обратилась в администрацию тюрьмы за тестами на ЗППП и беременность, но чиновники сказали ей, что ей придется признаться в «рискованном поведении» и ей может грозить дисциплинарное взыскание и более длительный срок заключения. Она раскритиковала департамент за то, что он не уволил руководителей и других сотрудников, которые «позволяли этому продолжаться так долго», несмотря на то что знали о злоупотреблениях Родригеса. Она сказала: «Система дала сбой».