Бывший охранник женской тюрьмы приговорен за сексуальное насилие

«Более десяти лет я жила после того, что ты со мной сделал, — сказала она в суде, согласно копии ее заявления, которым она поделилась с The Guardian. — Я была заключенной женщиной — уязвимой, одинокой, лишенной достоинства, человечности и силы… Ты воспользовался этим моментом, чтобы насытиться мной. Ты охотился на меня… То, что ты делал, было хищничеством, манипуляцией и злом. Ты надругался надо мной, прикрываясь властью. Ты изнасиловал меня, когда у меня не было ни свободы действий, ни прав, к которым я могла обратиться, ни того, кому я могла рассказать, не опасаясь возмездия. Ты не просто причинил мне боль, ты разрушил что-то священное внутри меня. Я все еще пытаюсь выползти из ямы, в которую ты меня загнал».