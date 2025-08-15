По подозрению в растрате задержана подрядчик минкультуры Башкирии Гульнара Юрина

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожу Юрину ранее признали нарушившей закон о конкуренции при закупках для финала IX Национального чемпионата World Skills Russia, состоявшегося в Уфе в августе 2021 года. Средства на закупки для World Skills — в общей сложности 66,2 млн руб. — были выделены правительством региона из республиканского бюджета подведомственным министерству культуры киностудии «Башкортостан» и ГКЗ имени Гаскарова. Учреждения заключили с предпринимателем Гульнарой Юриной без проведения торгов контракты на съемки флешмоба для церемонии открытия, поставку экипировки с символикой мероприятия и подготовку видеопрезентации. При этом услуги были оказаны задолго до подписания договоров.