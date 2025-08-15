Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели в Челябинске после того, как кондуктор напала на ребенка

Уголовное дело завели в Челябинске после того, как кондуктор напала на ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, мальчик не оплатил проезд в автобусе, а на замечание ответил, что уже сделал это. Тогда женщина попыталась отобрать его самокат и ударила школьника.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что все произошло в автобусе № 2. Происшествие попало на видео. Судя по нему, мальчик лет 10 оскорбил сотрудницу транспортной компании, в ответ она его ударила. За несовершеннолетнего вступились пассажиры.