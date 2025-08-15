Уголовное дело завели в Челябинске после того, как кондуктор напала на ребенка

По словам очевидцев, мальчик не оплатил проезд в автобусе, а на замечание ответил, что уже сделал это. Тогда женщина попыталась отобрать его самокат и ударила школьника.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в СКР.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что все произошло в автобусе № 2. Происшествие попало на видео. Судя по нему, мальчик лет 10 оскорбил сотрудницу транспортной компании, в ответ она его ударила. За несовершеннолетнего вступились пассажиры.