Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи Ветлугина признал вину

Подозреваемый в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышино признал вину. Об этом сообщили в Следственном управлении следственного комитета Волгоградской области.

Подозреваемый в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышино признал вину. Об этом сообщили в Следственном управлении следственного комитета Волгоградской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем известен судья Василий Ветлугин, которого жестоко убили под Волгоградом.

Подозреваемый признал вину в ходе допроса, сообщение СУСК по региону передает РИА Новости. Ранее стало известно, что тело Ветлугина было найдено у здания Камышинского суда с огнестрельными и колото-ножевыми ранениями.

После этого следователи задержали подозреваемого. О причинах убийства не известно.