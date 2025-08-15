Стало известно число пострадавших от ночной атаки ВСУ в Курске

Количество пострадавших увеличилось с 10 до 12.
Число пострадавших при атаке украинского дрона на многоэтажный дом в Курске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курская область Александр Хинштейн.
«На данный момент у нас 12 пострадавших», — сказал Александр Хинштейн, его слова передает ТАСС. Врио губернатора отметил, что трое из них лечатся амбулаторно, а девять находятся в областной больнице.
Ранее было известно о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке, и об одной погибшей женщине 45 лет. Это произошло в результате атаки дрона ВСУ на регион — из-за нее в доме начался пожар, пострадали несколько квартир.