ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Курске, один человек погиб: карта атак БПЛА на 15 августа

Этой ночью системы ПВО уничтожили над российскими регионами 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть из них — 13 дронов — была сбита над Курской областью. В результате падения обломков БПЛА в Курске на верхних этажах многоэтажного дома возник пожар. Кроме этого, один человек погиб, еще 12 пострадали — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.