Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау

В горах Заилийского Алатау в ущелье Проходное спасатели Алматы пришли на помощь сорвавшейся в обрыв 25-летней женщине. К счастью, она не нуждалась в медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.

Известно, что к моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока.

Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка.

Пресс-служба МЧС РК.

Пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы идут поиски 29-летнего мужчины. Последний раз он попал на камеры наблюдения по дороге в горы.