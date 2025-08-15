Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.
Известно, что к моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока.
Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка.
Пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.
