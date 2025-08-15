Ричмонд
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

По информации надзорного ведомства, 60-летний мужчина, являющийся бывшим муниципальным служащим местной администрации, опубликовал в интернет-мессенджере информацию в неприличной форме.

«Его сообщения носили оскорбительный характер, явное неуважение к обществу и государству», — сказано в сообщении.

По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд. Свою вину обвиняемая полностью признала.