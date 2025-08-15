В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети

По информации надзорного ведомства, 60-летний мужчина, являющийся бывшим муниципальным служащим местной администрации, опубликовал в интернет-мессенджере информацию в неприличной форме.
«Его сообщения носили оскорбительный характер, явное неуважение к обществу и государству», — сказано в сообщении.
По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд. Свою вину обвиняемая полностью признала.