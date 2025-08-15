Ричмонд
Под Кишиневом лоб в лоб столкнулись две фуры: В больнице оказались три человека

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Два грузовика столкнулись лоб в лоб на въезде в Гратиешты: есть пострадавшие.

Утром 15 августана Балканском шоссе произошло серьёзное ДТП. По предварительным данным, столкнулись два грузовика, один из них загорелся.

Оба водителя большегрузов и один пассажир были доставлены в больницу, пишет unimedia.info. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

