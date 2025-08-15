В Ангарске расследовали дело о хищении 7,5 млн у трамвайного предприятия

В Иркутской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против трех руководителей муниципального предприятия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, с сентября 2022 по июнь 2024 года исполняющий обязанности директора предприятия, который одновременно является депутатом ангарской думы, вместе с заместителем и начальником службы подвижного состава организовали фиктивные поставки запчастей для ремонта трамваев.
— Из-за этого предприятию был нанесен ущерб на сумму около 7,5 миллионов рублей. Во время расследования, которое проводили сотрудники УФСБ, была собрана доказательная база. В качестве меры пресечения на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 20 миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Уголовное дело уже передано в Ангарский городской суд. Обвиняемым вменяются статьи о присвоении средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.
