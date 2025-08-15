Ричмонд
+23°
ясно
Двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и диким животным в Приангарье

Всего в результате аварии травмы получили четыре пассажира Mazda Bongo.

Источник: РИА "Новости"

В Усольском районе 36-летняя женщина за рулем микроавтобуса Mazda Bongo попала в ДТП при попытке объехать дикое животное на федеральной трассе «Сибирь». Авария случилась сегодня, 15 августа, около 4.10. В результате происшествия пострадали четверо пассажиров иномарки, в том числе двое детей 8 лет и 1 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию и пресс-службу прокуратуры Приангарья.

Предварительно, женщина за рулем авто следовала со стороны Черемхова в направлении Иркутска. На проезжей части дороги автомобилистка увидела лежащее дикое животное. Во время попытке объехать его женщина не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажиров машины, жители Красноярского края, в том числе двое мальчиков 8 лет и 1 года.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту происшествия.