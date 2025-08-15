Двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и диким животным в Приангарье

В Усольском районе 36-летняя женщина за рулем микроавтобуса Mazda Bongo попала в ДТП при попытке объехать дикое животное на федеральной трассе «Сибирь». Авария случилась сегодня, 15 августа, около 4.10. В результате происшествия пострадали четверо пассажиров иномарки, в том числе двое детей 8 лет и 1 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию и пресс-службу прокуратуры Приангарья.