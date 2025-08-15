Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр ЖКХ Башкирии встретилась с сыном-военным в зоне СВО

Министр ЖКХ Башкирии смогла встретиться с сыном.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова смогла увидеться со своим сыном, проходящим службу в штурмовом подразделении.

Как рассказала сама Голованова в социальных сетях, она давно мечтала об этой встрече, но не была уверена в ее возможности. Во время предыдущей командировки в декабре 2023 года, когда она доставляла гуманитарную помощь, увидеть сына не получилось.

— Эта короткая встреча стала для него неожиданной. Немногословный, сдержанный, спешащий, но такой любимый и родной, — написала Голованова.

Глава ведомства подчеркнула, что понимает все трудности военной службы, но эта встреча стала для нее особо ценной.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.