Министр ЖКХ Башкирии встретилась с сыном-военным в зоне СВО

Во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова смогла увидеться со своим сыном, проходящим службу в штурмовом подразделении.
Как рассказала сама Голованова в социальных сетях, она давно мечтала об этой встрече, но не была уверена в ее возможности. Во время предыдущей командировки в декабре 2023 года, когда она доставляла гуманитарную помощь, увидеть сына не получилось.
— Эта короткая встреча стала для него неожиданной. Немногословный, сдержанный, спешащий, но такой любимый и родной, — написала Голованова.
Глава ведомства подчеркнула, что понимает все трудности военной службы, но эта встреча стала для нее особо ценной.
