В Татарстане директора НИИ задержали за мошенничество

Директор Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых задержан в Татарстане по подозрению в мошенничестве на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.