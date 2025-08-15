Ричмонд
В Татарстане директора НИИ задержали за мошенничество

Руководителя НИИ в Татарстане задержали по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 11,5 млн рублей. Он заключал фальшивые контракты на аналитические исследования месторождений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Директор Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых задержан в Татарстане по подозрению в мошенничестве на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.

Следствие выяснило, что глава государственного НИИ, занимающегося геологическими исследованиями, заключал фиктивные договоры на проведение аналитических работ по месторождениям с подконтрольными ему компаниями.

Однако данные исследования фактически не проводились. Денежные средства в размере более 11,5 млн рублей были перечислены на счета аффилированных компаний, а затем присвоены руководителем института.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество в особо крупном размере»