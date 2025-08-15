В Татарстане директора НИИ задержали за мошенничество

Следствие выяснило, что глава государственного НИИ, занимающегося геологическими исследованиями, заключал фиктивные договоры на проведение аналитических работ по месторождениям с подконтрольными ему компаниями.
Однако данные исследования фактически не проводились. Денежные средства в размере более 11,5 млн рублей были перечислены на счета аффилированных компаний, а затем присвоены руководителем института.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество в особо крупном размере»