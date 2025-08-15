Пенсионерка из Златоуста четырежды за два года стала жертвой мошенников

В полицию пожилая жительница Златоуста пошла только после того, как ее обманули в четвертый раз. Потерпевшая рассказала правоохранителям свою историю. Оказалось, что все началось несколько лет назад. В первый раз ей позвонили под видом энергокомпании — якобы нужно было проверить счетчик. Тогда обманом у нее узнали код от кабинета на портале Госуслуги. Далее последовали новые звонки: теперь ей сообщили об оформлении доверенности, а заодно и кредита на ее имя. Итог предсказуемый: она перевела на продиктованный счет 200 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что второй раз аферисты связались с пенсионеркой в январе 2023 года. На этот раз пожилую женщину «раскрутили» на большую сумму — она перевела им почти четыре миллиона рублей. Это были сбережения семьи, которые копились многие годы.
Конечно же, мошенники не хотели отказываться от такой доверчивой жертвы и начали дальше придумывать новые способы хищения денег. В апреле 2023 года потерпевшая по указке злоумышленников взяла в кредит два миллиона рублей и перевела все на неизвестный счет.
В четвертый раз преступники с ней общались от имени представителей московского арбитражного суда. Для женщины они даже приготовили «официальное» письмо о том, что ей положена компенсация материального и морального вреда в шесть миллионов. Вот только чтобы ее получить, необходимо было заплатить военный сбор, взносы в «реестр потерпевших». Также деньги требовались для «поднятия “дела” из архивов». Жительница Златоуста снова перевела им сумму почти в миллион рублей.
В областном полицейском главке уточнили, что за два года мошенники получили от нее почти семь миллионов рублей.