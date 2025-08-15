Пенсионерка из Златоуста четырежды за два года стала жертвой мошенников

В полицию пожилая жительница Златоуста пошла только после того, как ее обманули в четвертый раз. Потерпевшая рассказала правоохранителям свою историю. Оказалось, что все началось несколько лет назад. В первый раз ей позвонили под видом энергокомпании — якобы нужно было проверить счетчик. Тогда обманом у нее узнали код от кабинета на портале Госуслуги. Далее последовали новые звонки: теперь ей сообщили об оформлении доверенности, а заодно и кредита на ее имя. Итог предсказуемый: она перевела на продиктованный счет 200 тысяч рублей.