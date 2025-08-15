Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане

В воскресенье в соцсетях было опубликовано видео, на котором в Кировском районе Новосибирска самосвал несколько раз наехал на группу людей. Позже в СУСК отметили, что есть пострадавшие, однако помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрылся за границей, его объявили в межгосударственный розыск, судом в отношении мужчины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.