В Минске пенсионер выбросил из окна квартиры все накопления в 18 000 долларов. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин сбросил мошенникам из окна больше 18 тысяч долларов», — отметили в сообщении.
В ведомстве пояснили, что 77-летнему жителю Заводского района поступил звонок от лжемобильного оператора. Под предлогом перезаключения договора на оказание услуг пенсионер назвал звонившему свои данные.
После этого минчанину позвонил якобы правоохранитель. Он убедил пожилого мужчина в том, что аферисты пытаются снять с его счета деньги. И предупредил, что будет заведено уголовное дело, а в доме проведут обыск. Звонивший посоветовал мужчине задекларировать все имеющиеся у него накопления через курьера Национального банка, чтобы их не изъяли.
«Спустя несколько часов к дому пенсионера подъехала машина, и он выбросил из окна все накопления — 18000 долларов, 600 евро и более 1000 рублей», — привели подробности в ведомстве.
После того, как автомобиль уехал, житель Минска понял, что его обманули. По факту мошенничества было заведено уголовное дело.
Ранее в Минске пенсионерка лишилась 150 000 рублей, ответив на звонок мошенников.
