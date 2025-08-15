В Минске пенсионер выбросил из окна квартиры все накопления в 18 000 долларов

После этого минчанину позвонил якобы правоохранитель. Он убедил пожилого мужчина в том, что аферисты пытаются снять с его счета деньги. И предупредил, что будет заведено уголовное дело, а в доме проведут обыск. Звонивший посоветовал мужчине задекларировать все имеющиеся у него накопления через курьера Национального банка, чтобы их не изъяли.