В Севастополе на строительном объекте упал башенный кран

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района г. Севастополя Алексей Казаков. В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.