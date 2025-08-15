В Красноярском крае в аварийном доме рухнули перила балкона: есть пострадавшие

«Минувшей ночью два жителя дома № 148 на улице Чкалова вышли на балкон. Они облокотились на перила, но конструкция сломалась, из-за чего мужчины упали со второго этажа. Один из пострадавших доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, а у второго сломана рука», — сообщили в пресс-службе.