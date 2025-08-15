Ричмонд
В Красноярском крае в аварийном доме рухнули перила балкона: есть пострадавшие

КРАСНОЯРСК, 15 августа, ФедералПресс. В Дивногорске два человека получили травмы различной степени тяжести, упав со второго этажа после обрушения перил балкона в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью два жителя дома № 148 на улице Чкалова вышли на балкон. Они облокотились на перила, но конструкция сломалась, из-за чего мужчины упали со второго этажа. Один из пострадавших доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, а у второго сломана рука», — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что по факту случившегося ЧП проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании.

Известно, что дом, где произошло обрушение перил балкона, в 2021 году дом признан аварийным, а жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать перильные ограждения и здание, но работы так не были проведены.

Напомним, в старом многоквартирном доме в Советском округе Омска обрушилась часть лестницы. В это время по ней на второй этаж поднималась женщина с ребенком.