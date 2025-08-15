В Красноярском крае в аварийном доме рухнули перила балкона: есть пострадавшие

«Минувшей ночью два жителя дома № 148 на улице Чкалова вышли на балкон. Они облокотились на перила, но конструкция сломалась, из-за чего мужчины упали со второго этажа. Один из пострадавших доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, а у второго сломана рука», — сообщили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что по факту случившегося ЧП проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании.
Известно, что дом, где произошло обрушение перил балкона, в 2021 году дом признан аварийным, а жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать перильные ограждения и здание, но работы так не были проведены.
Напомним, в старом многоквартирном доме в Советском округе Омска обрушилась часть лестницы. В это время по ней на второй этаж поднималась женщина с ребенком.