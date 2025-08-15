В Уфе задержана руководитель культурной организации по подозрению в растрате

В Уфе задержали Гульнару Юрину, возглавлявшую АНО «Дирекция культурных программ». По данным источника «Башинформ», уголовное дело связано с исполнением государственных контрактов на организацию мероприятий.
Как стало известно, следствие рассматривает возможную связь этого дела с уголовным преследованием Вильдана Яруллина, народного артиста Башкирии и бывшего директора концертного зала «Башкортостан». По версии следствия, в 2020—2022 годах Яруллин организовал схему незаконного получения денег через подчиненных, присваивая часть выделяемой им материальной помощи. Общая сумма составила около 200 тысяч рублей.
Кроме того, в октябре 2023 года он заключил сомнительный контракт на подготовку концертной площадки для конкурса «Время героев» с аффилированным предпринимателем, обойдя конкурсные процедуры. Эта сделка, по данным следствия, нанесла ущерб республиканскому бюджету на сумму свыше 9,8 миллиона рублей.
В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанной предпринимательницы.
