Человека убили во время массовой драки в Мангистау

Как рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области, в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе произошел инцидент с участием группы молодых людей, в результате которого один из них получил смертельные травмы.
«По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны 14 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
В полиции попросили граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам. Досудебное расследование продолжается.