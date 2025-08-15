Человека убили во время массовой драки в Мангистау

«По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны 14 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.