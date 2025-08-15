Ричмонд
Человека убили во время массовой драки в Мангистау

В селе Бейнеу Мангистауской области произошла массовая драка. Один из ее участников погиб из-за полученных травм. Возбуждено несколько уголовных дел, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области, в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе произошел инцидент с участием группы молодых людей, в результате которого один из них получил смертельные травмы.

«По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны 14 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

В полиции попросили граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам. Досудебное расследование продолжается.