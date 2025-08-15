В Усольском районе двое детей и двое взрослых пострадали в аварии

В Усольском районе ранним утром 15 августа 2025 года произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, на 1807 километре автодороги Р-22 «Сибирь» 36-летняя женщина за рулем «Мазды Бонго» не справилась с управлением и слетела в кювет.
— Водитель, следующий со стороны Черемхово в направлении Иркутска, потерял контроль над авто в момент, когда хотел объехать дикое животное, лежавшее на проезжей части. Микроавтобус опрокинулся, травмы получили четыре пассажира, жители Красноярского края, в том числе двое мальчиков. Одному из них один год, другому — восемь лет, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, произошедшим заинтересовались и в прокуратуре региона. Известно, что нарушений со стороны перевозки детей не было, остальные детали только предстоит установить.
