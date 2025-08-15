В Усольском районе двое детей и двое взрослых пострадали в аварии

— Водитель, следующий со стороны Черемхово в направлении Иркутска, потерял контроль над авто в момент, когда хотел объехать дикое животное, лежавшее на проезжей части. Микроавтобус опрокинулся, травмы получили четыре пассажира, жители Красноярского края, в том числе двое мальчиков. Одному из них один год, другому — восемь лет, — сообщают в пресс-службе ведомства.