В Перми жилая девятиэтажка грозит сползти в лог Егошихи

Девятиэтажный дом по адресу бульвар Гагарина, 62А/2 построен в 1988 году. Как рассказали «Народному фронту» местные жители, раньше от лога здание отделяла дорога, но с годами она разрушилась, и склон уже подобрался к самому зданию. Всего в нескольких метрах от одного из подъездов образовался обрыв, у самого дома уже отходит отмостка фундамента. В 2024 году начались работы по отсыпке ямы, однако до конца их не довели.