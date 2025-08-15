Ричмонд
В Челябинске иномарка сбила 22-летнего электросамокатчика, переезжавшего дорогу на красный свет

В Калининском районе Челябинска 35-летний мужчина за рулём Volkswagen сбил 22-летнего парня, который на электросамокате пересекал пешеходный переход на красный свет. О дальнейшей судьбе пострадавшего рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинску

Инцидент произошёл в 20:30 минувшего четверга, 14 июля, около дома № 44 на улице 40-летия Победы. В результате ДТП самокатчик получил травмы.

— Будьте предельно внимательны на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры. Помните, несоблюдение установленных требований может привести к аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями, — напомнили челябинцам в ГАИ.

В Челябинске часто происходят ДТП с участием электросамоваров. На днях подростки решили вдвоём прокатиться на транспортном средстве, и в итоге один из них получил травму.