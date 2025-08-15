В Челябинске иномарка сбила 22-летнего электросамокатчика, переезжавшего дорогу на красный свет

Инцидент произошёл в 20:30 минувшего четверга, 14 июля, около дома № 44 на улице 40-летия Победы. В результате ДТП самокатчик получил травмы.
— Будьте предельно внимательны на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры. Помните, несоблюдение установленных требований может привести к аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями, — напомнили челябинцам в ГАИ.
В Челябинске часто происходят ДТП с участием электросамоваров. На днях подростки решили вдвоём прокатиться на транспортном средстве, и в итоге один из них получил травму.