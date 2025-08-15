В Башкирии отмечена массовая гибель рыбы в двух реках

Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реках Таналык и Бузавлык. По свидетельствам местных рыбаков, в начале недели в водоемы попали химические вещества, предположительно серная вода с промышленных отвалов.
Очевидцы отмечают, что вода приобрела неестественный зеленый оттенок, а берега оказались усыпаны мертвой рыбой. Специалисты аналитической лаборатории Минэкологии республики оперативно выехали на место и взяли пробы воды для экспертизы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, повторный осмотр 13 августа не выявил новых случаев гибели водных обитателей. Экологическая ситуация постепенно нормализуется. Все материалы по инциденту направлены в Росприроднадзор и Росрыболовство для проведения проверки и принятия соответствующих мер.
Предварительные данные указывают, что источник загрязнения относится к объектам федерального экологического контроля. Ведомствам предстоит установить точные причины произошедшего и виновных в экологическом ЧП.
