Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии отмечена массовая гибель рыбы в двух реках

В двух реках Башкирии произошел мор рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реках Таналык и Бузавлык. По свидетельствам местных рыбаков, в начале недели в водоемы попали химические вещества, предположительно серная вода с промышленных отвалов.

Очевидцы отмечают, что вода приобрела неестественный зеленый оттенок, а берега оказались усыпаны мертвой рыбой. Специалисты аналитической лаборатории Минэкологии республики оперативно выехали на место и взяли пробы воды для экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, повторный осмотр 13 августа не выявил новых случаев гибели водных обитателей. Экологическая ситуация постепенно нормализуется. Все материалы по инциденту направлены в Росприроднадзор и Росрыболовство для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Предварительные данные указывают, что источник загрязнения относится к объектам федерального экологического контроля. Ведомствам предстоит установить точные причины произошедшего и виновных в экологическом ЧП.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.