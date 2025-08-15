Девочка, сбитая гидроциклом в Приморье, пришла в стабильное состояние

Напомним, Следственный комитет России взял на контроль расследование трагического происшествия в Приморье, где в результате наезда гидроцикла погиб мужчина. Инцидент произошёл в конце июля у берегов острова Русский — неизвестный, управляя гидроциклом, сбил находящегося в воде мужчину. После столкновения он вывез пострадавшего на берег, а затем поспешно скрылся. Спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он умер.