Девочка, сбитая гидроциклом в Приморье, пришла в стабильное состояние

Врачи Приморья смогли стабилизировать состояние 13-летней девочки, серьёзно пострадавшей в результате столкновения гидроцикла с сапбордом в Хасанском округе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Инцидент произошёл 5 августа — водный мотоцикл на большой скорости врезался в доску, на которой находились двое детей.
Одна из девочек получила лёгкие травмы и вскоре была отпущена домой. Вторая пострадавшая находилась в крайне тяжёлом состоянии: у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы — рёбер и ключицы — и ушибы внутренних органов. Сначала ребёнка доставили в районную больницу, затем перевезли санавиацией в Краевую клиническую больницу № 2 во Владивостоке.
На протяжении шести суток врачи боролись за жизнь школьницы в реанимационном отделении, проводили сложную терапию. Благодаря слаженной работе медицинской команды состояние удалось стабилизировать. Сейчас девочка переведена в нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения и восстановления.
Напомним, Следственный комитет России взял на контроль расследование трагического происшествия в Приморье, где в результате наезда гидроцикла погиб мужчина. Инцидент произошёл в конце июля у берегов острова Русский — неизвестный, управляя гидроциклом, сбил находящегося в воде мужчину. После столкновения он вывез пострадавшего на берег, а затем поспешно скрылся. Спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он умер.
Позже аквабайкер явился к следователям с повинной. Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).